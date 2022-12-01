Бизнес рассказал о профилактике профессионального выгорания

В рамках круглого стола «Забота о сотрудниках. Как предупредить выгорание», который был организован «РБК Петербург» 1 декабря, представители бизнеса обсудили эмоциональное выгорание сотрудников и поделились практиками, которые позволяют сплотить коллектив и создать благоприятный для работы климат.

В частности, очень емко о применяемых практиках внутри компании рассказала Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург». В своем выступлении она сформулировала основную мысль мероприятия: компании должны стремиться создавать комфортные условия и для работы, и для развития своих сотрудников, поскольку их благополучие напрямую влияет на продуктивность их труда.

К примеру, эффективно взаимодействовать с сотрудниками компании позволяют традиции и программы, которые сложились за годы работы. В том числе — нематериальные меры поддержки. Среди них Анна Лях выделила два блока — непрерывное развитие сотрудников, в рамках которого они проходят обучение разного уровня и могут развивать свои профессиональные знания и навыки, и корпоративную культуру.

Участие коллектива в крупнейших забегах и велопробегах Санкт-Петербурга, в различных спортивных соревнованиях (по гребле, футболу, волейболу и т.п.), их вовлечение в экомероприятия в компании «Главстрой Санкт-Петербург» рассматривают как эффективный способ сплочения сотрудников.

А программу «Главстрой Лидер», в рамках которой сотрудники могут развить навыки управления проектами и работы в команде, повысить свой лидерский потенциал и погрузиться в специфику смежных областей — как способ повышения их профессионального уровня.

Участники программы повышают свой профессиональный уровень и впоследствии могут вносить предложения по улучшению рабочих процессов, тем самым делая свой вклад в развитие компании. Как рассказала Анна Лях, в 2021 году было реализовано более 55 проектов улучшения, предложенных сотрудниками, которые получили за свои идеи финансовое вознаграждение.

Что касается корпоративной культуры, то у строителей она имеет свою специфику, ведь от работы девелопера зависит дальнейшая жизнь большого количества людей и их семей. Отсюда важность обеспечения прозрачных и доверительных отношений внутри коллектива, умение говорить и слышать коллег.