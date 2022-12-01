Путин призвал к развитию служб психологической помощи

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в стране не развиты должным образом. В связи с этим следует уделить им больше внимания на всех уровнях.

«Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», – сказал глава государства на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус».

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на Владимира Путина, вопрос развития служб психологической помощи будет обсуждаться специальной комиссией.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в рамках круглого стола «Забота о сотрудниках. Как предупредить выгорание», который был организован «РБК Петербург» 1 декабря, представители бизнеса обсудили эмоциональное выгорание сотрудников и поделились практиками, которые позволяют сплотить коллектив и создать благоприятный для работы климат.