Гендиректор «Ленаэропроекта» получил срок за хищение 38 млн рублей

Суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора «Ленаэпроекта» Александра Подкина к 5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным ведомства, осужденный еще в 2012-2013 годах изготавливал подложных договоров, а также актов сдачи-приемки работ при реконструкции объектов в аэропорту «Петропавловск-Камчатский».

В этом ему содействовал гендиректор ООО «ТехноМашСтрой» Алексей Миронов. Сумма украденных средств превысила 38 миллионов рублей.

По решению суда Александр Подкин получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 500 тысяч рублей. Алексея Миронова, в свою очередь, приговорили к к 3,5 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 300 тысяч. Также с подсудимых взыскали 35,5 млн рублей в пользу «Ленаэропроекта».

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