В суд Ленобласти направили дело о нападении на полицейского и незаконном обороте оружия

В декабре 2021 года житель деревни Торошковичи Лужского района выстрелил из обреза, которым владел незаконно, в сотрудника уголовного розыска. Уголовное дело было изучено прокуратурой и направлено в Ленинградский областной суд.

«Он (фигурант дела – прим. ред.) в декабре 2021 года в одном из жилых домов в деревне Торошковичи Лужского района покушался на жизнь представителя власти, произведя выстрел из обреза в находившегося при исполнении должностных обязанностей сотрудника уголовного розыска местного отдела внутренних дел», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, стрелявшему предъявили обвинение в совершении преступлениях, за которые возможно наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело будет рассматриваться в Ленинградском областном суде.

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