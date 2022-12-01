В Петербурге пенсионер перевел лже-сотруднику банка 1,8 млн рублей

В Петербурге пенсионер перевел лже-сотруднику банка 1,8 млн рублей
Фото: unsplash

Днем в среду, 30 ноября, в полицию обратился 88-летний петербуржец. По словам заявителя неизвестный, представившийся сотрудником банка, убедил его перевести 1,8 млн рублей на указанный счет.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период с 23:00 понедельника, 28 ноября, по 18:00 вторника, 29 ноября, пенсионеру звонил неизвестный.

Он представился сотрудником «Сбербанка» и убедил заявителя перевести ему 1 810 000 рублей с целью обеспечения безопасности средств. Возбуждено уголовное дело, устанавливается личность преступника.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербурженка отдала мошенникам 2 миллиона рублей, «спасая» дочь, попавшую в ДТП. Около 15:00 к пенсионерке пришел неизвестный, которому она передала деньги. Личность преступника остается неизвестной.

банковские мошенники обманутая пенсионерка телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
С 1 декабря в Петербурге работает самый большой искусственный каток
К уборке снега в Ленобласти подготовили 2 тысячи машин
Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется солнце
Российских рекламщиков могут обязать использовать только кириллицу
В ноябре 2022 года температуре в Петербурге была самой низкой за 6 лет
В петербургском «Атлантик Сити» обрушился потолок кофейни
В Петербурге пенсионер перевел лже-сотруднику банка 1,8 млн рублей
Петербургские пожарные получили 35 единиц техники от главы МЧС