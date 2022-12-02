Петербуржцам рассказали, как не платить штрафные пени за неоплату «коммуналки»

Петербуржцам рассказали, как не платить штрафные пени за неоплату &#171;коммуналки&#187;
Фото: Unsplash

В период с 1 по 31 декабря петербуржский водоканал будет проводить акцию » В Новый год без долгов». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут оплатить свои долги за холодное водоснабжение и водоотведение, не тратя деньги на накапавшие пени.

Акция распространяется на потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах и на собственников жилых домов, заключивших договор с предприятием. Ведомство готово пойти на встречу и не взыскивать пени с потребителей. Уточняется, что УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не могут принимать участие в акции.

Вне зависимости от размера долга и периода просрочки платежа, с вас не будут требовать оплату пени, если вы в добровольном порядке погасите задолженность до 31 декабря.

Водоснабжение общество


 

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