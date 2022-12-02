Диетолог оценила идею продажи искусственного мяса

В США разрешили начать продажу искусственного мяса, которое было выращено из стволовых клеток. Диетолог кулинарный блогер Нурия Дианова высказала свое мнение по поводу этого.

Как она рассказала телеканалу 360, этот вопрос требует более глубокого изучения, и, как минимум, клинических исследований.

«Кто-то, кто лоббировал его, мог пожелать нажиться на тех, кто боится чего-то или отказывается от натурального мяса по убеждениям», — высказала свое мнение она.

С одной стороны, это один из способов решения проблем экологии, но с другой — это можно решить через меньший выпуск полуфабрикатов. Более того, по ее словам, вызывает множество вопросов и то, как употребление искусственного мяса скажется на организме человека.

Также она высказала мнение, что к технологии производства искусственного мяса могут прийти и в России, но когда такая продукция дойдет до прилавков магазинов, оценить сложно.