Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 3 и 4 декабря, в Петербурге ожидается маломорозная погода. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

По его словам, в выходные в регионе будет сохраняться высокое атмосферное давление. В западной части региона в субботу ожидается снег. Возможно появление снежного покрова и в воскресенье, но уже в самом Санкт-Петербурге. Будет холодной и предстоящая ночь с пятницы на субботу, говорит Колесов.

Однако уже начиная с субботы город ждет потепление, рассказывает синоптик. В основном в выходные дни и в начале следующей недели температура воздуха составит -5…-2 градусов.