Бывшие кассы на Грибоедова станут гостиничным комплексом

Бывшие кассы на Грибоедова станут гостиничным комплексом
фото: baltphoto
В Петербурге Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию здания бывших касс предварительной продажи билетов на набережной канала Грибоедова, 24, под гостиничный комплекс.
Как уточняет «Деловой Петербург», этот разрешительный документ будет действовать до 29 ноября 2027 года. Согласно этому документу, после реконструкции пятиэтажное здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров будет иметь переменчивую этажность. Здание предполагает от 6 до 7 этажей, а его площадь составит 14,85 тысячи квадратных метров. Также предусмотрен один подземный этаж.
Разрешение получило АО «Блюхера 6». По данным «Контур.Фокус».
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