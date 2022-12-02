Петербург оказался в ТОПе популярных направлений на новогодние праздники

Ассоциация туроператоров России рассказала, какие города оказались в числе самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первое место традиционно занимает Сочи, а вот на втором месте — Санкт-Петербург. Например, в компании «Невские сезоны» рассказали, что туры в Северную столицу бронируются очень активно, даже приходится открывать дополнительные группы. Заметный прирост ощущается в том числе за счет того, что в прошлом году туристов было не так много из-за коронавирусных ограничений.

Однако вместе со спросом возросли и цены — на 10-20%. «Это объясняется тем, что в прошлом году Санкт-Петербург, как и Москва, испытывал сложности с загрузкой. Отельерам приходилось значительно снижать цены, сейчас такого нет», — поясняют туроператоры.

Цены на новогодние туры в город стартуют от 3 950 рублей на одного человека за 2-дневный тур в отеле трехзвездочного уровня, эконом класса, и до 35-40 тысяч рублей за человека за 6-дневный тур с размещением в отелях пяти звезд..