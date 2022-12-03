Татьяна Голикова: «В России продолжается снижение регистрируемой безработицы»

Татьяна Голикова: &#171;В России продолжается снижение регистрируемой безработицы&#187;
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

По данным Международной организации труда, по сравнению с сентябрем, в октябре уровень безработицы остался неизменным — 3,9%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в центрах занятости зарегистрировано 562,5 тысячи безработных граждан. При этом уровень безработицы последовательно снижается, ситуация находится на контроле, добавила Голикова.

Она также рассказала, что замечено уменьшение количества сотрудников, находящихся в простое, – с 76,3 тысячи до 72,3 тысячи человек. Снижается количество и тех, кто работал в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – с 81 тысячи до 78,6 тысячи человек.

Сейчас ситуация на рынке труда в стране стабильная, резюмировала Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что петербуржцы назвали пенсию своей мечты.

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