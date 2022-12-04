Лепс объяснился перед фанатами за прерванный концерт в Петербурге

Лепс объяснился перед фанатами за прерванный концерт в Петербурге
Фото: скриншот видео Youtube/Григорий Лепс – Официальный Канал

Певец и продюсер Григорий Лепс выступил в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и нестандартно покинул сцену. Исполнитель выбросил микрофон и ушел, впоследствии объяснив свои действия плохим самочувствием.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях можно увидеть, как Григорий Лепс с силой бросает микрофон во время пения, снимает очки и покидает сцену. Песню продолжили посетители концерта.

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел…», – написал певец в своем telegram-канале, добавив, что петербургские фанаты «были невероятны».

Григорий Лепс поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал спеть с ними снова в 2023 году.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в петербуржской реке Малой Невке заметили необычную утку-блондинку. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».

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Лепс объяснился перед фанатами за прерванный концерт в Петербурге