Лепс объяснился перед фанатами за прерванный концерт в Петербурге

Певец и продюсер Григорий Лепс выступил в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и нестандартно покинул сцену. Исполнитель выбросил микрофон и ушел, впоследствии объяснив свои действия плохим самочувствием.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях можно увидеть, как Григорий Лепс с силой бросает микрофон во время пения, снимает очки и покидает сцену. Песню продолжили посетители концерта.

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел…», – написал певец в своем telegram-канале, добавив, что петербургские фанаты «были невероятны».

Григорий Лепс поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал спеть с ними снова в 2023 году.

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