В Петербурге мужчину и женщину госпитализировали после ночного пожара

В ночь на 4 декабря в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Как стало известно Gazeta.spb, в 01:09 в субботу, 4 декабря, в двухкомнатной квартире, находящейся в доме на Гаврской улице, произошло возгорание. К моменту прибытия сотрудников экстренной службы огонь распространился на площади в 25 квадратных метров.

Через сорок момент с момента получения данных о пожаре – в 01:50 – угроза была ликвидирована усилиями 12 человек, использовавших три единицы техники. Пострадавшие мужчина и женщина были направлены в лечебное учреждение.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что полиция Ленинградской области проводит проверку по факту аварии, в которой погиб подросток.