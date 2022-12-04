В Петербурге пожарные ночью тушили горящее авто

В ночь на 4 декабря в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу поступили сведения о горящем автомобиле в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно опубликованной информации, к моменту прибытия пожарных, откликнувшихся на вызов, полученный ими в 04:56, в автомобиле Hyundai обгорела обшивка на двери. Общая площадь, занятая огнем, составила 0,1 квадратного метра.

К 05:15 усилиями 10 сотрудников МЧС при использовании двух единиц специальной техники очаг возгорания был успешно ликвидирован.

«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в ночь на 4 декабря в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Через сорок минут с момента получения данных о пожаре – в 01:50 – угроза была ликвидирована усилиями 12 человек, использовавших три единицы техники.