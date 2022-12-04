В «Юбилейном» фигуристы Плющенко выиграли чемпионат России

Команда фигуристов, выступавшая под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграла чемпионат России по прыжкам. Соревнования проходили в воскресенье, 4 декабря, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«В составе победителей выступали Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов», – сообщает ТАСС.

Также отмечается, что победители заработали 16 очков по итогам пяти раундов.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, мы вас слышали. Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов – вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», – поблагодарил фанатов за поддержку Евгений Плющенко.

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