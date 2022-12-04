До среды в Ленинградской области будет снежно

До среды в Ленинградской области будет снежно
Фото: Unsplash

До среды, 7 декабря, в Ленинградской области ожидается снежная погода. В течение дня и ночи будет идти снег, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«До среды в Ленобласти будет снежно: осадки днём и ночью, погода от -2 до -11 и сложная обстановка на дорогах. Сейчас на очистке региональных трасс работают около 300 единиц спецтехники», – сообщили в официальном telegram-канале властей Ленинградской области.

Также отмечается, что сегодня по территории региона прошел первый большой снегопад текущей зимы. С раннего утра больше 1000 единиц специальной техники занимались уборкой дорог.

«Дорожники призывают быть внимательными, не гонять, звонить на “горячую линию”» – добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новую систему уборки дворов в Петербурге введут через полтора-два года.

ленинградская область минусовая погода сильный снегопад


 

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