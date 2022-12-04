В одной из квартир в Красносельском районе загорелась кухня

Вечером 4 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга зафиксировали пожар. Впоследствии он был успешно ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в 21:43 по адресу Красносельский район, улица Маршала Казакова, дом 32. Огонь горел в кухне однокомнатной квартиры.

К моменту прибытия сотрудников экстренной службы пламя распространилось на площади в 1 квадратный метр. Уже в 22:07 усилиями 10 человек и двух единиц специальной техники очаг возгорания удалось ликвидировать.

«Сведения о пострадавших не поступали», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге пенсионерка замерзла на смерть в квартире. Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными.