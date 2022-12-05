Автомобилисты Петербурга не увидели снегоуборочной техники

Автомобилисты Петербурга не увидели снегоуборочной техники
Фото: Baltphoto

Утро понедельника, 5 декабря, началось для автомобилистов Санкт-Петербурга с ежегодных проблем на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки в час пик загруженность дорог достигла 7-баллов.

Водители Северной столицы оказались не готовы к последствиям снегопада, прошедшего в городе минувшей ночью. Пользователи социальных сетей сообщали о почти четырехкилометровой пробке на КАД у Вантового моста. Также поступали сведения о заторе на Народной улице и Мурманском шоссе, связанных с проведением дорожных работ.

К ухудшению ситуации на дорогах также привели несколько аварий. Так из-за дорожно-транспортного происшествия встало Петергофское шоссе, сообщают петербуржцы в социальных сетях.

«Классика. Выпал первый снег и началось стоялово», – прокомментировал дорожную ситуацию один из жителей Северной столицы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по информации пресс-службы Смольного, на переход к новой системе уборки снега во внутриквартальных территориях Санкт-Петербурга займет, как минимум, полтора года.

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