Колесов о погоде в Петербурге: вид красивый, но дороги оставляют желать лучшего

В понедельник, 5 декабря, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по-прежнему снежно. Влияние на погоду оказывает смещающийся на восток фронтальный раздел. Осадки негативно сказываются на дорожной ситуации, сообщают синоптики.

«Город все же принимает красивый вид. Конечно, состояние дорог оставляет желать лучшего», – сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем официальном telegram-канале.

По его словам, на протяжении всего дня в Ленинградской области продолжит идти снег. При этом серьезных снегопадов в Северной столице не ожидается, хотя небольшие осадки все-таки выпадут. Температура воздуха останется в диапазоне -2…-5 градусов. На неделе ночью она может упасть вплоть до -8…-10 градусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что автомобилисты Санкт-Петербурга не увидели снегоуборочной техники.