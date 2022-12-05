Из Петербурга за сутки вывезли больше 1100 кубометров снега

За минувшие сутки с территории Санкт-Петербурга вывезли свыше 1100 кубометров снега – больше, чем за все дни с момента его первого выпадения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Пик снегопада пришелся на ночь перед рабочей неделей, ставя перед дорожниками задачу максимально быстро убрать проезжую часть и тротуары», – подчеркнули в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации Санкт-Петербурга.

Также отмечается, что за неделю с дорог и магистралей Санкт-Петербурга вывезли 713 кубометров мусора, и 1700 кубометров снега. В уборочных работах задействовано 855 единиц специальной техники и 905 дворников.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что автомобилисты Санкт-Петербурга не увидели снегоуборочной техники. По данным сервиса Яндекс.Пробки в час пик загруженность дорог достигла 7-баллов. К ухудшению ситуации на дорогах также привели несколько аварий.