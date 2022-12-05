Игра окончена: полицейские Петербурга закрыли два подпольных казино

Игра окончена: полицейские Петербурга закрыли два подпольных казино
Фото: Unsplash

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга остановили нелегальную игорную деятельность в Выборгском районе. Правоохранители выявили сразу два адреса.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, первое казино находилось в жилом доме на проспекте Просвещения. Полицейские застали там 27 игроков, а также двух женщин-администраторов и охранника. Были изъяты 28 компьютеров с игровым программным обеспечением.

Второе нелегальное заведение обнаружили в четырехкомнатной квартире дома на улице Есенина. Оттуда полицейские забрали 40 игровых автоматов и 12 компьютеров, оборудованных для азартных игр. Двух администраторов доставили в полицию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на «Звенигородской» школьник распылил в мигранта перцовый баллончик. Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям.

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