Передовые инженерные школы Петербурга могут не достичь успеха

Петербургские университеты – ИТМО, Морской технический университет и Политех – станут площадками для развития передовых инженерных школ (ПИШ). Есть вероятность, что они могут повторить неудачу проекта 5-100.

«Итогом Проекта должно стать появление в России к 2020 году группы современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно реагировать на глобальные изменения», – цитирует Мойка78 сообщение с официального сайта проекта.

Так согласно анализу цифр приема у петербургских участников программы ПИШ, не совсем соотносится с целью, преследуемой Политехом и Морским технически университетом. В рамках приемной кампании 2023-2024 годов продолжают выделать места для гуманитариев.