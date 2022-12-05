Закрытие Финляндии устроило бум поддельных паспортов для россиян

Закрытие границ с Финляндией для российских граждан привело к возникновению бизнеса по созданию поддельных европейских паспортов.

«С октября было зафиксировано 88 случаев подделки вида на жительство и еще три сотни фейковых печатей о пересечении россиянами границы. Это нужно для того, чтобы не проходить визовый карантин после легального 90-дневного пребывания по туристической визе в Европе», – сообщает Мойка78 с ссылкой на финские издания.

Отмечается, что дешевле всего обходится подделка печатей. В России штампы о пересечении границы могут поставить за 30-50 тысяч рублей в зависимости от требующегося количества.

Следует подчеркнуть, что обладание поддельным паспортом может привести к печальным последствиям. Так, например, в сентябре окружной суд региона Кюменлааксо в Суоми депортировал россиянина, находящегося в ЕС по такой схеме почти полгода.

За обладание фейковым документом ему был запрещен въезд в любые страны Европейского союза на четыре года. Также пришлось выплатить крупный штраф.