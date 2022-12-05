С туристов в Петербурге начнут взимать с туристов курортный сбор

С туристов в Петербурге начнут взимать с туристов курортный сбор
Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Санкт-Петербург вошел в категорию субъектов Российской Федерации, где разрешается взимание курортного сбора. Соответствующий закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Точная дата введения курортного сбора в Санкт-Петербурга и его размер пока остаются неизвестными. До этого курортный сбор взимался в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях – его ввели 1 мая 2018. Сам эксперимент продлен до 1 января 2025 года. Кроме Санкт-Петербурга в перечень регионов также добавилась федеральная территория «Сириус».

Курортный сбор выплачивают совершеннолетние туристы, проживающие в отелях и гостиницах больше суток. Размер сбора определяется на уровне региональных властей и не может превышать 100 рублей. Полученные таким образом средства расходуются на сохранение, восстановление и развитие курортов, а также на развитие туризма.

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