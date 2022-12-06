С начала года только в центре Петербурга открылось порядка 40 новых заведений общепита

В районах Невского, Старо-Невского проспектов, улиц Рубинштейна, Большая Конюшенная с начала года открылось 37 новых заведений общественного питания. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Как уточняют аналитики, примерно 40% открытий пришлись на три квартала 2022 года. Этот показатель превышает прошлогодние, говорят в компании. Для сравнения: в 2020 за три квартала на пяти торговых улицах города появилось 35 новых заведений, в 2021 — 33.

При этом чаще всего открывались кафе и рестораны (20 заведений), кофейни и пекарни (по шесть заведений), а также бары (пять заведений). В целом же по городу за этот год открылось 348 заведений, что только на 2% больше, чем годом ранее, отмечает «РБК-Петербург».

Ранее сообщалось, что в городе закрылось порядка 21% заведений общепита. Без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.