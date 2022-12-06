Подсанкционные банки пытаются вернуть своих клиентов через новые приложения

Многие российские банки попали под санкции. В связи с этим, их официальные приложения пропали из AppStore и Play Market. Из-за этого им приходится придумывать способы возвращения, один из них — создание новых приложений.

Например, клиенты «Альфа банка» получили массовую рассылку о срочной необходимости установить приложение, которое появилось в маркетах накануне. Как проверила «Мойка 78«, приложение мимикрирует под обменник валют, а связь с подсанкционным банком по нему так просто и не заметишь.

Однако это не первый банк, который пытается прорваться в маркеты обратно. Еще в августе такую попытку совершил «Сбербанк», объявившись там как «СБОЛ». Правда, вскоре и это приложение было удалено.

Внимание привлекает другое: банки пытаются убедить клиентов установить приложение через различные акции и бонусы. По мнению экспертов, для части клиентов принципиально наличие приложения у банков, и чтобы сохранить аудиторию, создаются как раз-таки новые приложения.

Как рассказал финансист Александр Леонтьев, мобильное приложение банка повышает лояльность клиентов и ускоряет решение их вопросов с минимальными издержками. Для банков же это дополнительная прибыль за счет партнерских проектов, пояснил он.