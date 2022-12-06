Мурашко рассказал об эффективности российских вакцин против свиного гриппа

Все антигриппозные российские вакцины эффективны против свиного гриппа. С таким заявлением выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас в стране действительно распространяется более активно штамм H1N1. Но и вакцины, которые обновляются в этом сезоне, не отстают: они содержат как раз все компоненты для этого штамма, прокомментировал Мурашко.

Таким образом, вакцинация от свиного гриппа показана и эффективна, заключил Мурашко, передает «Интерфакс».

В то же время Мурашко обратил внимание, что сейчас в стране фиксируется распространение гриппа и коронавируса, поэтому жителям стоит прибегнуть к ношению масок в общественных местах.