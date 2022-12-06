Производитель косметики «Леврана» из Петербурга хочет запустить производство в Сербии

Производитель косметики «Леврана» из Петербурга планирует в начале следующего года запустить выпуск своей продукции в Сербии. Об этом на форуме «Труд и занятость 2022» сообщил основатель компании Леонид Леврана.
Такое решение принято из-за запрета на транзит продукции из России, включая косметическую, по территории ЕС, пояснил он.
В целом объем инвестиций в реализацию этого проекта не превысит 20 миллионов рублей. Оборудование будет завезено из РФ, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».
«В феврале—марте мы уже начнем там что-то производить. Пока мы готовимся к запуску, просчитываем, где будем брать упаковку, этикетки, коробки», — добавил Леврана.
Сейчас компания создает в Сербии юридическое лицо. Часть штата для него будет релоцирована из России для обучения местных работников.