Производитель косметики «Леврана» из Петербурга хочет запустить производство в Сербии

Такое решение принято из-за запрета на транзит продукции из России, включая косметическую, по территории ЕС, пояснил он.

В целом объем инвестиций в реализацию этого проекта не превысит 20 миллионов рублей. Оборудование будет завезено из РФ, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

«В феврале—марте мы уже начнем там что-то производить. Пока мы готовимся к запуску, просчитываем, где будем брать упаковку, этикетки, коробки», — добавил Леврана.

Сейчас компания создает в Сербии юридическое лицо. Часть штата для него будет релоцирована из России для обучения местных работников.