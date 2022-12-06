Производитель косметики «Леврана» из Петербурга хочет запустить производство в Сербии

Производитель косметики &#171;Леврана&#187; из Петербурга хочет запустить производство в Сербии
Косметика. Фото: pixabay

Производитель косметики «Леврана» из Петербурга планирует в начале следующего года запустить выпуск своей продукции в Сербии. Об этом на форуме «Труд и занятость 2022» сообщил основатель компании Леонид Леврана.

Такое решение принято из-за запрета на транзит продукции из России, включая косметическую, по территории ЕС, пояснил он.

В целом объем инвестиций в реализацию этого проекта не превысит 20 миллионов рублей. Оборудование будет завезено из РФ, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

«В феврале—марте мы уже начнем там что-то производить. Пока мы готовимся к запуску, просчитываем, где будем брать упаковку, этикетки, коробки», — добавил Леврана.

Сейчас компания создает в Сербии юридическое лицо. Часть штата для него будет релоцирована из России для обучения местных работников.

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