Стало известно, сколько петербуржцев довольны своей зарплатой

Стало известно, сколько петербуржцев довольны своей зарплатой
Фото: Baltphoto

Уровень текущей зарплаты устраивает 34% жителей Санкт-Петербурга. При этом только 8% местных жителей смогли сказать, что они однозначно довольны, а еще 26% заявили, что скорее довольны, чем нет.

В то же время подавляющее большинство (64%) жителей Северной столицы утверждает, что нынешняя зарплата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить.

При этом каждый пятый петербуржец сказал, что зарплата начнет его радовать только в том случае, если она увеличится более чем в два раза. Примерно треть (31%) хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза.

Еще 22% работающего населения заявили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. Около 18% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%. И лишь 6% опрошенным будет достаточно роста на 10-20%, говорится в исследовании hh.ru.

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