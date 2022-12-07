Рост товарооборота России с Китаем составил 32%

За прошедшие 11 месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Россией увеличился в годовом исчислении на 32%. В результате был достигнут рекорд — $172,4 миллиарда. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, на 47,5% (до $105,07 миллиарда) возрос и импорт Китаем российских товаров. Напротив же, китайский экспорт в Россию поднялся на 13,4%, достигнув планки в размере $67,3 миллиарда.

В частности, по данным на ноябрь эти показатели составили $10,5 миллиарда и $7,7 миллиарда соответственно. Примечательно, что порядка 60% российских поставок в Китай пришлись на углеводороды, а значительную часть китайского экспорта в Россию составили промышленное оборудование, бытовая электроника, одежда и обувь, пишет «Интерфакс».

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что к концу года есть все шансы преодолеть рубеж в 175 миллиардов долларов.