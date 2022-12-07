Центробанк может разрешить продавать криптовалюту только на иностранных биржах

Центробанк концептуально поддерживает законопроект о легализации майнинга. Однако считает, что полученная цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

В ведомстве также добавили, что допускают возможность снятия этих ограничений, но в рамках экспериментальных правовых режимов. Более того, должно соблюдаться условие совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию.

«В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории РФ», — уточнили в ведомстве «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что Минфин направил в правительство России проект федерального закона «О цифровой валюте». Согласно законопроекту, в России по-прежнему будет запрещено использовать криптовалюты как средство платежа, а цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.

Также документ предполагает создание в России специального реестра бирж и обменников, которые смогут заниматься организацией оборота криптовалют.

Совершать операции с покупкой и продажей криптовалюты смогут только идентифицированные клиенты. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будет разрешено производить только через банки с использованием банковского счета.