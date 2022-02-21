Минфин внес в правительство законопроект о криптовалютах

Совершать операции с покупкой и продажей криптовалюты смогут только идентифицированные клиенты. Фото: Pixabay

Совершать операции с покупкой и продажей криптовалюты смогут только идентифицированные клиенты. Фото: Pixabay

Минфин направил в правительство России проект федерального закона «О цифровой валюте».

Об этом сообщается на сайте министерства. Согласно законопроекту, в России по-прежнему будет запрещено использовать криптовалюты как средство платежа, а цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.

Также документ предполагает создание в России специального реестра бирж и обменников, которые смогут заниматься организацией оборота криптовалют.

Совершать операции с покупкой и продажей криптовалюты смогут только идентифицированные клиенты. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будет разрешено производить только через банки с использованием банковского счета.

Законопроектом также предлагается разделить инвесторов на криптобирже по уровню квалификации с помощью тестирования и установить порог инвестирования. В случае успешного прохождения тестирования человек сможет вкладывать до 600 тысяч рублей в год, а при неудачном — до 50 тысяч рублей в год. Квалифицированных инвесторов и юрлиц ограничения по операциям не затронут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦБ разработал законопроекты, запрещающие выпуск и оборот криптовалют в России.