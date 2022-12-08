Циклон «Зора» обеспечит петербуржцев метелями и легким потеплением

В четверг, 8 декабря, погода в Санкт-Петербурге изменится под влиянием циклона «Зора», названного так немецкими метеорологами. Он принесет в город потепление и осадки, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Его (циклона – прим. ред.) стараниями в регионе облачно, временами будет идти снег, возможны слабые метели», – написал эксперт в своем официальном telegram-канале.

По словам Михаила Леуса, температура воздуха в Санкт-Петербурге будет сегодня колебаться в диапазоне -1…-3 градуса, а в области – -1…-6 градусов. Также отмечается, что атмосферное давление будет снижаться и составит 752 миллиметра ртутного столба.

При этом, добавил синоптик, в пятницу, 9 декабря, петербуржцам не стоит ждать значительных изменений погоды.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что целый месяц в Санкт-Петербурге держалось атмосферное давление выше нормы.