Целый месяц в Петербурге держалось атмосферное давление выше нормы

Целый месяц в Петербурге держалось атмосферное давление выше нормы
Фото: Baltphoto

По данным главного синоптика города Александра Колесова, в течение целого месяца в Петербурге атмосферное давление оставалось повышенным относительно нормального (760 мм. рт. ст. или 1013, 3 гПа). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, 13 ноября атмосферное давление в Санкт-Петербурге повысилось и с тех пор показатель не падал.

«Большую часть этого длительного периода антициклон устойчиво определял погоду в нашем регионе. Только 23 ноября сказывалось влияние периферии неглубокого циклона», — сказал Колесов.

Он обратил внимание, что только в ночь с 6 на 7 декабря атмосферное давление снова вернулось к нормальному уровню. Далее также ожидается понижение, сказал он.

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