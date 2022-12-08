Все сотрудники завода Toyota в Петербурге останутся без работы

Автомобилестроительный завод «Toyota», расположенный в Санкт-Петербурге, уволил большую часть работников. Процесс увольнения будет завершен к 2023 году, сообщили в пресс-службе организации.

«Организационно-штатные мероприятия продлятся до конца 2022 года. За период с 14 ноября по 2 декабря большая часть сотрудников завода уволена по соглашению сторон. На данный момент в штате филиала числятся 137 сотрудников», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, по состоянию на 16 ноября простаивали 1 937 сотрудников завода. К 7 декабря число уволенных составило уже 1 800 из них с момента начала процесса увольнения 14 ноября.

«Компания предложила каждому сотруднику выплату от 12 средних заработных плат; сохранение ДМС на протяжении года после увольнения; компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей», – добавили в агентстве.

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