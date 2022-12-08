Заболеваемость ВИЧ в России продолжает падать

В России наблюдается положительная динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в 2021 году она снизилась на 2%, сравнивая с показателями 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом», – уточнили в сообщении.

В министерстве уточнили, что ранее в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что Россия вошла в топ-5 стран с наибольшей скоростью распространения ВИЧ. Это, утверждается в публикациях, следует из данных Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

«Что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», – подчеркнули в сообщении пресс-службы.

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