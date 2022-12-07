В Петербурге от гриппа привились порядка 60% жителей

В Петербурге близится к завершению вакцинация населения от гриппа. Об этом сообщили в местном комитете по здравоохранению.

На сегодняшний день в городе привиты 3 125 026 человек. Таким образом, вакцинация от гриппа охватила уже примерно 60% населения города, говорят в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и позволяет сдерживать эпидемические подъемы заболеваемости.

По данным комитета, сейчас нагрузка на систему здравоохранения далека от пиковых значений. Также власти уверяют и в том, что в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения.

Всего развернуто 2103 инфекционных коек. В случае необходимости в Санкт‑Петербурге есть возможность оперативного увеличения коечного фонда, заключили в ведомстве.

Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все антигриппозные российские вакцины эффективны против свиного гриппа. По его словам, сейчас в стране действительно распространяется более активно штамм H1N1.

Также сообщалось, что несмотря на то, что вирус свиного гриппа давно изучен, он представляет опасность для некоторых категорий граждан. В частности, особо опасен он для тех, кто имеет хронические заболевания.