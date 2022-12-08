Закон о запрете суррогатного материнства иностранцам приняли в Госдуме

Закон о запрете суррогатного материнства иностранцам приняли в Госдуме
Фото: unsplash

Государственная Дума во время планерного заседание проголосовала за принятие закона о запрете суррогатного материнства для не-граждан России.

Законопроект был внесен в декабре 2021 года. Согласно ему пользоваться институтом суррогатного материнства могут только граждане Российской Федерации, которые состоят в браке, или одинокая женщина, являющаяся гражданкой России и при этом не имеющая возможность выносить или родить ребенка самостоятельно.

Принятие законопроекта в первом чтении состоялось 24 мая текущего года. Во втором чтении его приняли в среду.

«За последние несколько лет даже по самым приблизительным подсчетам вывезено за рубеж около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями в интересах иностранцев», – объяснил необходимость принятия данного закона глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по заявлениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой более заразные штаммы коронавируса не попали в Россию.

Госдума Государственная дума суррогатное материнство


 

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