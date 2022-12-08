В Ленобласти задержали главу комитета по энергетике по подозрению в получении взятки

В Ленобласти задержали главу комитета по энергетике по подозрению в получении взятки
Фото: unsplash

В Ленинградской области задержали главу комитета по энергетике. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по улучшению инфраструктуры Ленинградской области.

В ходе расследования выяснилось, что что председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области организовал деятельность по реализации государственной программы так, что строительные компании вынуждены были передавать должностным лицам Администрации взятки в процентах от заключенных контрактов.

«Следствием установлено, что подозреваемые ежегодно с 2019 по 2022 год получали взятки», – уточнили в пресс-службе прокуратуры по Ленинградской области, отметив, что обвинения будут предъявлены в ближайшее время.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржца будут судить за продажу запрещенных веществ приятелю.

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