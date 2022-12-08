«Газпром» в 2022 году станет главным налогоплательщиком России

По итогам 2022 года компания «Газпром» выплатит 5 триллионов рублей налогов. Об этом сообщил начальник департамента Карен Оганян во время Петербургского налогового форума.

При этом некоторое время назад заместитель председателя правления «Газпрома» » Фамил Садыгов оценивал объем налоговых платежей группы компаний за 2021 год в сумму, равную почти 3 триллионам рублей.

«В целом группа «Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн рублей налогов. Соответственно, по итогам 2022 года «Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком страны», – цитирует его слова ТАСС.

Также следует отметить, что 20% поступлений налогов пойдут в бюджет Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжает снижается простой рабочих. За прошедшие полмесяца число незанятых горожан уменьшилось на 612 человек при наличии более, чем 35 тысяч открытых вакансий.