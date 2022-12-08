В Петербурге продолжает снижается простой рабочих

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться число безработных. За прошедшие полмесяца число незанятых горожан уменьшилось на 612 человек при наличии более, чем 35 тысяч открытых вакансий.

«Снижается количество работников в простое. Сейчас на 60 предприятиях в простое остается 7415 человек, не считая сотрудников завода “Тойота”. Это на 372 человека меньше, чем две недели назад», – уточнил цифры вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко в своем официальном telegram-канале.

Число рабочих, находящихся в режиме неполной занятости на 59 предприятиях Санкт-Петербурга, составляет 1545 – на 255 человек меньше, чем было две недели назад.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый десятый петербуржец не платит налоги. Согласно информации, полученной Gazeta.spb, больше половины 50% респондентов не имеют статей расходов, за которые можно получить налоговый вычет.