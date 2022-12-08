«Серые кошельки»: каждый десятый петербуржец не платит налоги

В Санкт-Петербурге 10% работников различных сфер не имеет возможности оформить налоговый вычет из-за «серой» заработной платы. Такие данные получили эксперты сервиса hh.ru в результате проведенного ими исследования.

Согласно информации, полученной Gazeta.spb, больше половины 50% респондентов не имеют статей расходов, за которые можно получить налоговый вычет.

Также отмечается, что налоговая льготах доступна только 39% работающих петербуржцев. При этом чаще всего они оформляют имущественный вычет – такой ответ дали 15% опрошенных, в основном горожане от 35 до 44 лет.

На втором месте находится вычет по расходам на лечение и лекарства (11%). Вычет за обучение (8%) замыкает тройку. Следует отметить, что эти вычеты больше интересуют женщин.

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