В Ленобласти растет спрос на жилье

За ноябрь количество сделок на рынке новостроек Санкт-Петербурга снизилось на 6%. На фоне этого в Ленинградской области наблюдается повышение интереса к жилищным сделкам на 9%. Такой сделали аналитики базы данных по новостройкам России «Dataflat.ru».

По мнению экспертов, смещение спроса к Ленинградской области можно объяснить более низкими ценами на жилье. Так в ноябре в Санкт-Петербурге было продано 3132 квартиры и апартамента – на 6% меньше, чем октябрьских показателей (3317). Средняя цена проданной недвижимости также уменьшилась на 2% до 9,058 млн рублей.

С другой стороны, в Ленинградской области средняя стоимость квартир составляет только 5,04 млн рублей – раньше она составляла 6,1 млн рублей. Такой разницей в ценах можно объяснить рост сделок на 9% в регионе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы задолжали фонду капремонта миллиарды.