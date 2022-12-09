«АвтоВАЗа» возобновит производство на заводе «Nissan» в Петербурге

Бывший автомобилестроительный завод «Nissan» возобновит производство на территории Санкт-Петербурга под управлением российского «АвтоВАЗа». Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом»», – рассказал он, отвечая на вопрос журналистов об авторынке 2023 года.

Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на слова Дениса Мантурова, в настоящий момент активы «Nissan» принадлежат НАМИ, а управляться будут «АвтоВАЗом».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что все сотрудники завода «Toyota», расположенного на территории Санкт-Петербурга будут уволены. по состоянию на 16 ноября простаивали 1 937 сотрудников завода. К 7 декабря число уволенных составило уже 1 800 из них с момента начала процесса увольнения 14 ноября.