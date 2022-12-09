Пожар в ТЦ «Мега Химки» локализовали на площади в 7 тыс. кв. метров

Утром в пятницу, 9 ноября, стали поступать сообщения о масштабном пожаре в торговом центре «Мега Химки». Позднее информацию подтвердили в экстренных службах. Распространение огня удалось локализовать на площади в 7 тысяч квадратных метров.
«На месте работаю пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Сведений о пострадавших пока не поступали.
Также отмечается, что на борьбу с огнем были привлечены более 70 сотрудников экстренной службы и 20 единиц специальной техники.
«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой», – уточнили в пресс-службе МЧС России.
Обрушение кровли и доступ большого количества кислорода к огню привели к очень быстрому распространению огня. Тем не менее, к 08:25 его удалось локализовать на площади в 7 тысяч квадратных метров.
Точные причины произошедшего пока остаются неизвестны. Некоторое время назад в СМИ поступала информация о коротком замыкании и возгорании баллонов с газом.
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