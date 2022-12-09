Жижа и грязь – петербуржцы жалуются на низкое качество уборки дорог

В Санкт-Петербурге обильные снегопады продолжают усложнять жизнь пешеходам и водителям. Качество снегоуборочных работ, в то же время, можно поставить под сомнение.

В редакцию Мойки78 на протяжении нескольких дней поступали сообщения от горожан с жалобами на отсутствие уборки снега. Осадки в Северной столице продолжаются до сих пор и будут идти весь день. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Работами по уборке снега на дорогах и тротуарах Санкт-Петербурга заведует комитет по благоустройству, возглавляемый Василием Пониделко.

Очистку дворовых территорий берет на себя жилищный комитет, главой которого является Олег Зотов.

Благоустройство в администрации Северной столицы, в свою очередь, курирует вице-губернатор Анатолий Повелий.