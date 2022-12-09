Жижа и грязь – петербуржцы жалуются на низкое качество уборки дорог

Жижа и грязь – петербуржцы жалуются на низкое качество уборки дорог
Фото: читатель Мойки78 Дмитрий

В Санкт-Петербурге обильные снегопады продолжают усложнять жизнь пешеходам и водителям. Качество снегоуборочных работ, в то же время, можно поставить под сомнение.

В редакцию Мойки78 на протяжении нескольких дней поступали сообщения от горожан с жалобами на отсутствие уборки снега. Осадки в Северной столице продолжаются до сих пор и будут идти весь день. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Работами по уборке снега на дорогах и тротуарах Санкт-Петербурга заведует комитет по благоустройству, возглавляемый Василием Пониделко.

Очистку дворовых территорий берет на себя жилищный комитет, главой которого является Олег Зотов.

Благоустройство в администрации Северной столицы, в свою очередь, курирует вице-губернатор Анатолий Повелий.

неуборка снега плохая уборка снега сильный снегопад


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
По факту пожара в ТЦ «Мега Химки» возбудили уголовное дело
В Петербурге пенсионер угрожал женщине игрушечным пистолетом
Больше половины россиян испытывают тревожность
Жижа и грязь – петербуржцы жалуются на низкое качество уборки дорог
Мужчина, пытавший убить человека «Лахта Центре», получил срок
За день в Петербурге утилизировали большее 800 Камазов снега
Медикам прибавят 18,5 тыс. рублей к зарплате в 2023 году
Эдуард Ильин покинул пост главы Василеостровского района