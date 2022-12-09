В администрации Кронштадтского района устроили охоту на взяточников

В пятницу, 9 декабря, сотрудники экономической полиции провели обыски в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, а также в местах проживания ее сотрудников. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице.

Согласно данным ведомства, 57-летняя начальница отдела закупок администрации Кронштадтского района получила от компании, которая должна была отреставрировать чугунную ограду домов по Флотской улице в рамках госконтракта, 150 тысяч рублей.

Незаконно получив от представителя компании эти деньги, госслужащая передала их неустановленным должностным лицам как посредник. Сотрудники администрации Кронштадтского района должны за эти деньги подписать акт о приемке выполненных работ, несмотря на то что они так и не были выполнены в полном объеме.

«В ходе обыска изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», – добавили в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Также отмечается, что правоохранителями были задержаны вышеназванная посредница в передаче взятки, 60-летний бывший директор службы заказчика администрации Кронштадтского района и 41-летний учредитель указанной компании. Всех троих доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Эдуард Ильин покинул пост главы администрации Василеостровского района. В ноябре и сентябре текущего года она попадала в центр крупных коррупционных скандалов. Речь шла об ущербе в 3,8 миллиона и 77 миллионов рублей соответственно.