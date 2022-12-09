Новогодняя проблема: как переработка елок вредит экологии

В России каждую зиму покупается почти 45 тысяч живых елей и столько же искусственных. Последние переработать невозможно и даже настоящие деревья могут навредить экологии при неправильной переработке.

«Если вы купили пластиковую елку, то лучшее, что можете сделать, это использовать ее как можно дольше – не менее 20 лет», – цитирует слова генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева телеканал 360.

По его словам, 20-летний срок использования пластикового дерева восполняет расходы на выращивание 20 живых елок в питомнике. При этом даже они могут навредить природе: