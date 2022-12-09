Новогодняя проблема: как переработка елок вредит экологии

Новогодняя проблема: как переработка елок вредит экологии
Фото: Unsplash

В России каждую зиму покупается почти 45 тысяч живых елей и столько же искусственных. Последние переработать невозможно и даже настоящие деревья могут навредить экологии при неправильной переработке.

«Если вы купили пластиковую елку, то лучшее, что можете сделать, это использовать ее как можно дольше – не менее 20 лет», – цитирует слова генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева телеканал 360.

По его словам, 20-летний срок использования пластикового дерева восполняет расходы на выращивание 20 живых елок в питомнике. При этом даже они могут навредить природе:

«Если такое дерево попадет на полигон (переработки отходов – прим. ред.), то при гниении будет выделять в атмосферу 13−20 кг накопленного за время роста углекислого газа. Этот процесс сопровождается эмиссией опасного газа метана, который дает сильный парниковый эффект», – объяснил собеседник телеканала.

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