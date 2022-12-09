Средняя зарплата петербуржцев превысила 64 тысячи рублей

По состоянию на 9 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет больше 64,5 тысяч рублей. Это больше, чем в ряде других субъектов Российской Федерации, следует из данных исследования, проведенного порталом hh.ru.

Согласно информации, полученной Gazeta.spb, с января 2022 года в Санкт-Петербурге были опубликованы свыше 13 тысяч объявлений о поиске работника с зарплатой от 270 тысяч рублей. Около 15% из них – в декабре.

Также следует отметить, что в сравнении с показателями первого квартала размер медианной заработной платы в Северной столице увеличился на 3% – разница составила 3 тысячи рублей.

Отмечается, что по сравнению с началом года размер средней зарплаты в Петербурге вырос на три тысячи рублей, то есть, на 3%. Наибольший рост при этом отмечается в сфере производства: доход работников вырос на 8.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Петербурга.