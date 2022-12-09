Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Петербурга

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заработных плат по ряду направлений от +1% до +8%. При этом самыми высокооплачиваемыми в этом месяце оказались работники высшего менеджмента, консультанты и добытчики сырья, следует из исследования, проведенного экспертами hh.ru.

По данным сервиса по поиску работы, в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий Санкт-Петербурга по состоянию на декабрь 2022 года входят: высший менеджмент (82 911 рублей), консультирование (76 055 рублей) и добыча сырья (74 256 рублей).

«На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Северной столице составляет более 64 500 рублей», – рассказали в сообщении пресс-службы сервиса, добавив, что предложения петербургских работодателей превышают предложения компаний из других городов на 16%.

В период с января по декабрь 2022 года наибольший прирост показала сфера административного персонала: работники этого направления стали получать, в среднем, на 8% или 4 360 рублей больше, благодаря чему их зарплата составила 59 203 рубля. Хуже всего дела обстоят у домашнего персонала, который за год потерял 9% от размера заработных плат, которые теперь составляют 46 130 рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что лидеры стран СНГ проведут неформальную встречу в Петербурге в конце декабря.